В мэрии Новосибирска рассказали, как пройдёт общегородской субботник

В Новосибирске общегородской субботник пройдёт 27 апреля. На этот раз руководить процессом будет новый градоначальник – Максим Кудрявцев, что ещё изменится в традициях весенней уборки – в материале Сиб.фм.

Этой весной Новосибирск оказался буквально завален мусором. Тонны пластика валялись не только в спальных районах, но и в центре столицы Сибири. В связи со сменой власти долгое время в мэрии не могли назвать конкретную дату субботника. О подготовке говорили, что на весеннюю уборку собирается актив города.

«В субботнике принимают участие работники мэрии города Новосибирска, подведомственные ей муниципальные унитарные предприятия и муниципальные учреждения города Новосибирска, депутатский корпус, коллективы предприятий и организаций, в том числе профсоюзных и общественных, хозяйствующие субъекты, управляющие компании, образовательные учреждения, ТОСы, жители города», – рассказали в мэрии Новосибирска.

Также в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска рассказали, что в районных администрациях создаются оперативные группы, которые будут координировать работу активистов и выдавать им инвентарь.

«Весенняя уборка не ограничивается общегородским субботником. В течение месяца организациями, предприятиями, общественностью выполняются мероприятия по приведению территорий города в нормативное состояние. ТОСами организованы работы по уборке улиц частного сектора»,

– добавляют сотрудники департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии, которые также сами вышли на уборку улиц.

В день субботника на местах будут работать и коммунальщики из УК – они должны обеспечить новосибирцев инвентарём. На них же лежит обязательство по ежедневной уборке придомовой территории.

«Управляющая организация несет ответственность перед собственниками помещений за оказание услуг и выполнение работ по надлежащему содержанию общего имущества в доме,

- поясняют в ответе на запрос Сиб.фм сотрудники мэрии Новосибирска. – Контроль за содержанием общего имущества, в том числе уборку придомовой территории, осуществляют собственники помещений в многоквартирном доме путем проверки объемов, качества и периодичности оказания услуг и выполнения работ по содержанию придомовой территории, в соответствии с перечнем работ и услуг, утвержденным на общем собрании в порядке, предусмотренном ЖК РФ».

Также в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии добавляют, что за уборку на придомовой территории несут ответственность сотрудники УК, а за содержание тротуаров, лестниц, межквартальных проездов, не относящихся к общему имуществу собственников в жилом доме, – администрации районов города.

«Обращения по санитарному содержанию территорий заявители могут подавать в общественную приемную, канцелярии районных администраций, оставлять обращение на сайте мэрии города Новосибирска, на портале «Госуслуги» – платформа обратной связи «Решаем вместе», в единую диспетчерскую службу мэрии города Новосибирска», — подчеркнули в мэрии Новосибирска.