В Новосибирск вернулись пятеро пленных бойцов СВО

В течение первых трех месяцев работы нового омбудсмена по правам человека в Новосибирской области Елены Зерняевой в аппарат поступило множество обращений, преимущественно связанных с социальной защитой и установлением местонахождения участников СВО.

Общее количество обращений по участникам СВО превысило 110. Главными запросами новосибирцев были просьбы о помощи в поиске пропавших без вести лиц и в вызволении военнослужащих из плена. Также встречались обращения о социальной помощи и выплатах. Об этом пишет ТАСС.

Работа по таким обращениям осуществляется в тесном сотрудничестве с органами государственной власти, местного самоуправления, федеральным Уполномоченным по правам человека в России и Министерством обороны.

Елена Зерняева отметила, что каждое обращение по розыску направляется с запросами в федеральный Уполномоченный и Министерство обороны. В результате работы аппарата уже 5 человек вызволены из плена, а еще 10 человек включены в списки на обмен. Работа по вызволению других участников СВО продолжается.

Сотрудники аппарата также активно проводят разъяснительную работу и направляют обращения в компетентные органы, а затем контролируют их ход. При необходимости проводятся дополнительные проверочные мероприятия для решения обращений.

Ранее Сиб.фм сообщал, что выплаты в случае смерти и ранений на СВО распространили на добровольцев из Росгвардии.