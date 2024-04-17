Выплаты в случае смерти и ранений на СВО распространили на добровольцев из Росгвардии

Росгвардейцам, отправившимся на спецоперацию по контракту, их семьям будут предоставлены все компенсации в случае, получения инвалидности или ранения.

Такая мера поддержки прописана в указе, подписанном президентом РФ Владимиром Путиным и опубликованном на официальном портале правовой информации.

Документ корректирует положения о компенсациях, которые прежде касались добровольческих формирований, «содействующих выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации». Новый указ распространяет право получения компенсаций и на добровольцев, которые служат в войсках национальной гвардии РФ.

Президент ввел обязательное государственное страхование добровольцев СВО в августе 2023 года. Бойцам предоставлены гарантии компенсации в случае гибели или смерти в течение года после ранения, получения инвалидности или ранения.

Так, семьи погибших добровольцев получат 3 млн 131 тысячу 729,56 рублей, при получении инвалидности — более 2,3 млн рублей инвалидам I группы, более 1,5 млн рублей — II группы, около 783 тысяч рублей — III группы. При получении тяжелого ранения или увечья размер страховой выплаты составит от 313 тысяч рублей, легкого ранения — около 78 тысяч рублей.

Ранее мы рассказывали, что житель Новосибирска с позывным «Утюг» получил медаль «За храбрость» на СВО.