В Новосибирске 23-летнюю девушку осудили за покупку поддельных водительских прав

В Новосибирске вынесли приговор 23-летней девушке за покупку поддельного водительского удостоверения.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области, в Первомайском районном суде вынесли приговор в отношении 23-летней жительницы Новосибирска. Ее признали виновной в покупке и использовании поддельного водительского удостоверения.

По данным суда, она приобрела поддельные права в 2022 году через интернет за 150 тысяч рублей.

В ноябре 2023 года ее остановили сотрудники ДПС в Первомайском районе и выявили нарушение.

Девушка признала свою вину, а также раскаялась.

Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы на четыре месяца.

Напомним, что в Новосибирске суд арестовал помещение, где организовали подпольное казино.