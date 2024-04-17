В Новосибирске хотят расторгнуть концессии на строительство школ

На заседании комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Заксобрания Новосибирской области обсуждали возможное расторжение действующих концессионных соглашений.

Первый заместитель председателя правительства Новосибирской области Владимир Знатков сообщил депутатам о том, что власти региона рассматривают эту возможность.

Председатель комитета Федор Николаев пояснил, что речь идет о концессионных соглашениях, в рамках которых в Новосибирске планировалось построить шесть школ. Он также отметил, что представители парламента неоднократно предлагали концессионерам пересмотреть условия соглашений для их реализации.

Концессионное соглашение между Министерством образования Новосибирской области и ООО «Пятая концессионная компания «Просвещение» было заключено в декабре 2021 года в рамках нацпроекта «Образование». Согласно условиям договора, планировалось построить шесть школ. Однако по последним данным министра образования Марии Жафяровой, строительство может затянуться за рамки текущего года из-за обнаруженных проблем с фундаментом и другими техническими сложностями.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области «ЗСМ7» повысил эффективность за счет нацпроекта.