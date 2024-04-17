В Новосибирске и области четверть жертв переводили мошенникам кредитные деньги

В Сибирском ГУ Банка России по Новосибирской области сообщили о росте ущерба, причиняемого мошенниками физическим лицам.

По данным за последний год, этот рост составил 11%, с общей суммой ущерба около 16 миллиардов рублей. Об этом пишет BFM-Новосибирск.

Эксперты Центробанка отмечают, что подобная тенденция наблюдается во всех регионах России, затрагивая представителей различных социальных групп.

Николай Морев, начальник Сибирского ГУ Банка России, отметил, что каждый четвертый пострадавший от мошенничества человек переводит мошенникам кредитные деньги под психологическим давлением. В связи с этим с 1 марта 2025 года вступит в силу закон о самозапрете на получение кредита, что станет дополнительным барьером для мошенничества.

Кроме того, новым требованием для банков станет проверка транзакций на наличие счетов мошенников в базе Банка России. Это позволит предотвратить переводы на счета, которые ранее использовались при мошеннических действиях. Этот закон начнет действовать с июля 2025 года.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области на трассах ограничат движение грузового транспорта.