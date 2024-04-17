В Новосибирской области на трассах ограничат движение грузового транспорта

В Новосибирской области вводят временное ограничение на проезд транспорта с нагрузкой на ось более пяти тонн без специального разрешения.

Исключение делается только для транспорта, перевозящего продукты питания, лекарства и другие социально-значимые грузы. Эту информацию подтвердили в Территориальном управлении автодорог по региону. Ограничение будет действовать на дорогах регионального и межмуниципального значения с 18 апреля по 19 мая 2024 года в период возникновения сезонных неблагоприятных природно-климатических условий.

Во время ограничения будет организовано движение большегрузов по междугородним «транзитным коридорам». Это включает участки на автодорогах К-17р «Новосибирск – Кочки – Павлодар» и К-24 «Новосибирск – аэропорт Толмачево» («Толмачевское» кольцо) с указанными координатами.

Дополнительные ограничения будут введены летом во время дневного зноя. С 15 июня по 31 августа тяжелому автотранспорту запрещено движение при температуре выше 32 градусов. В эти дни большегрузы смогут передвигаться с 22.00 до 10.00.

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