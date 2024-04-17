В Новосибирске кладмена отправили в тюрьму на 7 лет

24-летнего новосибирца отправили на семь лет в колонию строгого режима за попытку продать наркотики.

Дело рассматривал Дзержинский районный суд, сообщили 16 апреля в прокуратуре Новосибирской области.

Установлено, что осужденный хотел из тайника забрать 5,26 грамма мефедрона, чтобы затем продать, однако был задержан сотрудниками полиции.

Мужчина признал вину, пояснил, что совершил преступление по недоразумению, раскаялся в содеянном.

Ранее мы рассказывали, как многодетная мать из Новосибирска распространяла наркотики в Барнауле.