В Новосибирске организуют удобное голосование за объекты благоустройства

19 апреля в Новосибирске откроются специальные пункты для голосования за объекты благоустройства.

Граждане смогут проголосовать в молодежных, ресурсных центрах и в здании мэрии. Инициатива организации голосования принадлежит департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии, заместителем которого является Анна Терешкова.

Для удобства жителей будут открыты 50 точек, где специалисты помогут с голосованием. Также будет организовано онлайн-голосование для всех желающих старше 14 лет. Голосование пройдет 19 апреля с 10:00 до 16:00 в общественной приемной мэрии и с 10:00 до 19:00 в молодежных и ресурсных центрах. Для участия в голосовании необходим мобильный телефон.

На голосовании представлены десять объектов благоустройства, по одному из каждого района и округа города. Это скверы, набережные и парки, которые жители могут выбрать для первоочередного благоустройства.

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