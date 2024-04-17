В Новосибирске пресекли банду, которая легализовала мигрантов

Сотрудники ФСБ обезвредили новосибирцев, которые легализовали мигрантов.

Как сообщается в пресс-службе УФСБ России по Новосибирской области, 52-летний и 40-летний жители региона организовали незаконное пребывание в России более 50 иностранных граждан.

По предварительным данным, новосибирцы подготавливали поддельные бланки постановки на миграционный учет, оформляли фиктивные документы о регистрации и многое другое.

Теперь мужчинам придется ответить перед судом за их деятельность, сейчас им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Напомним, что мигранты в Новосибирске после теракта не могут оформить разрешение на работу.