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общество

В Новосибирске продают говорящего попугая за 170 тысяч рублей

Фото: «Авито»

За 170 тысяч рублей продают говорящего какаду из Новосибирска.

На сайте с объявлениями в Новосибирске появилось предложение приобрести говорящего попугая из семейства желтохохлатых какаду. За него просят 170 тысяч рублей.

Автор объявления написал, что попугай родился в апреле 2021 года. В данный момент он начал понемногу говорить, из-за чего требует к себе внимания. При этом автор отмечает, что птица не крикливая.

Также в объявлении указано, что попугай имеет тест ДНК, где подтверждается его принадлежность к желтохохлатым какаду.

Напомним, что новосибирец продает два подлинных автографа Байдена за 190 тысяч рублей.

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Нина Раневская
Журналист

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