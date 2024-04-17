В Новосибирске прошел очередной суд по делу о взрыве газа в доме, где погибли 15 человек

В Заельцовском районе Новосибирска 16 апреля прошло судебное заседание по уголовному делу о взрыве газа в доме № 39 на улице Линейной, произошедшем в прошлом году.

На скамье подсудимых — Евгения Кавуна и Ирины Урбах, сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, 6 февраля 2023 года в квартиру одной из жительниц дома пришла Ирина Урбах, представилась контролером ООО «Межрегионгаз сервис» и убедила хозяев заменить гибкую подводку газового оборудования. Работы выполнил Евгений Кавун. Через три дня в этой квартире произошла утечка газа и взрыв, из-за которого обрушились несущие конструкций здания и случился пожар. Тогда погибли 15 человек и 11 пострадали.

В феврале этого года гособвинителем был заявлен иск в интересах администрации Новосибирска о взыскании с подсудимых 335 934 916 рублей 80 копеек, потраченных городом на компенсации пострадавшим.

В марте на судебном заседании муж погибшей жительницы дома направил гражданский иск с требованием взыскать с фигурантов уголовного дела 1 780 000 рублей за утрату имущества, 144 540 240 рублей в связи с недополученным заработком жены из-за ее смерти, а также миллиона, потраченного на ее похороны.

16 апреля прошло еще одно заседание, был продолжен допрос потерпевших.

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