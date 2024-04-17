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проиcшествия

В Новосибирске водитель иномарки спровоцировал тройное ДТП

Фото: Telegram АСТ-54 Black

17 апреля водитель Mitsubishi Outlander устроил тройную автоаварию.

«Вопреки предписанию знака, водитель кроссовера рванул налево и подбил двигающийся слева направо внедорожник Mitsubishi Pajero, который на полном ходу влетел в припаркованный вдоль дороги микроавтобус Honda Stepwgn», — говорится в посте Telegram-канала АСТ-54 Black.

Фото В Новосибирске водитель иномарки спровоцировал тройное ДТП 2

Там также говорится, что в аварии обошлось без пострадавших, невзирая на серьезные повреждения иномарок.

Фото В Новосибирске водитель иномарки спровоцировал тройное ДТП 3

Ранее мы рассказывали, что в Кировском районе Новосибирска в массовом ДТП с Cadillac пострадали три человека.

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Галина Чебыкина
Журналист

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