В Новосибирске возместят деньги за общежитие дочери погибшего военного после обращения к Путину

В НГПУ ответили на запрос Сиб.фм о судьбе студентки Карины Булевой, бабушка которой обратилась к президенту России Владимиру Путину.

Бабушка сироты Карины Булаевой с 2021 года помогает внучке оплачивать обучение на факультете журналистики в НГПУ. Её отец, военнослужащий погиб ещё в младенчестве девочки, а мамы не стало, когда Карине было 15 лет.

Девочка окончила школу с золотой медалью, но поступить на бюджет не смогла. Карина Булаева надеялась, что пока студентка учится, освободятся бюджетные места. Между тем, отдавать за обучение в год приходится более сотни тысяч рублей. В отчаянии бабушка сироты, пенсионерка Оксана Дубко написала о трудной ситуации на прямую линию президента России Владимира Путина.

«Девочка учится платно, так как на факультете нет бюджетных мест. Оплачиваю учёбу я, бабушка. Помогите, пожалуйста, с бюджетным местом»,

– говорится в обращении Оксаны Дубко.

После этого к данному вопросу подключилось министерство просвещения России, в котором дали указание разобраться в сложившейся ситуации. Возможности перевода отличницы на бюджет Сиб.фм также уточнил в запросе, который отправил в НГПУ. Накануне из вуза пришёл ответ.

«Булаевой К.А. было подано заявление о переводе обучающегося на бюджетное место института филологии, массовой информации и психологии направления подготовки «Журналистика, направление: корреспондент средств массовой информации. В 2021/2022 и 2023/2024 учебных годах бюджетные места вуз не получал, что подтверждается приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, — сказано в ответе и.о. ректора НГПУ Алексея Герасёва. – Таким образом, ФГБОУ ВО НГПУ не имеет возможности перевести Булаеву К.А. с места по договорам об оказании платных образовательных услуг на место за счет бюджетных ассигнований, так как такие места отсутствуют».

Руководитель вуза также отметил, что сироте предлагали перевестись на бюджет по направлению: учитель русского языка и литературы, но Карина отказалась. А что касается того факта, что со студентки неправомерно взымали оплату проживания в общежитии, она вовремя не предоставила соответствующее заявление.

«К сожалению, заявление о снятии оплаты за проживание в общежитии было предоставлено 12.01.2024. Поэтому до 31.12.2023 Булаева К.А. вносила плату за проживание в общежитии в полном объеме,

- сказано в ответе и.о. ректора НГПУ. – Таким образом, ФГБОУ ВО «НГПУ» взымал плату за проживание в общежитии в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании заключенного договора найма жилого помещения».

В вузе заверили, что сейчас Карина Булаева полностью освобождена от оплаты за проживания в общежитии. А затраченная на это сумма в размере 33 765 рублей будет компенсирована ей в счёт снижения оплаты за обучение.