В Новосибирской области сертификат на семейный капитал получили более 54 тысяч родителей

Поддержка семей с детьми является одним из приоритетов деятельности правительства Новосибирской области.

В этом году областной материнский капитал составляет 146,7 тысяч рублей и ежегодно индексируется. Более 54 тысяч многодетных родителей уже воспользовались возможностью получить эту помощь.

Данные средства можно направить на улучшение жилищных условий, приобретение автомобиля, сельскохозяйственной техники, обучение детей и даже покупку компьютера.

Например, Ирина Тур, мама троих детей, благодаря областному семейному капиталу, приобрела легковой автомобиль, который использует для удобства доставки детей в школу и на занятия в кружки дополнительного образования.

Семья Веденеевых, получив статус многодетной после рождения близнецов, вложила эти средства в покупку компьютера. Теперь их старшие дети могут более эффективно изучать английский язык и пользоваться образовательными программами, что особенно полезно в их интересах к дизайну и медицине.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в мэрии Новосибирска рассказали, как пройдёт общегородской субботник.