В Новосибирской области возле озера в Стрижах снова появилась свалка

Жители города вновь обнаружили свалку.

Как сообщает портал Сибкрай.ru, жители поселковой части Карьера Мочище микрорайона Стрижи в Новосибирской области заметили обилие мусора. По их словам, после зимы никто не проводил уборку, последний раз она был год назад.

Город не занимается уборкой территории, там даже нет мусорных баков, при этом местная администрация при помощи общественных организаций проводит там субботники.

Местные жители отмечают, что на территорию прилетают птицы и вьют гнезда, но не задерживаются надолго, так как они просто запутываются в пакетах и погибают.

Напомним, что в Новосибирске установят камеры на незаконных свалках.