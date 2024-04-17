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общество

В Новосибирской области запретили жарить шашлыки

Фото: Сиб.фм

Из-з повышенной пожароопасности в регионе запретили жарить шашлыки.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление об установлении особого противопожарного режима.

По данным документа, в период с 19 апреля по 13 мая текущего года в регионе вводится запрет на посещение лесов, разведение костров, сжигание порубочных остатков, проведение огневых работ, а также на приготовление пищи на открытом огне.

Напомним, что в Новосибирске МЧС показало разлив Ини с высоты птичьего полета.

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Валерия Митрохина
Журналист

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