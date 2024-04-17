В России родился малыш, который разговаривает с первых дней жизни

В России произошло удивительное событие — родился говорящий малыш.

С первых дней жизни он произносит слова. Это удивило не только его родителей, но и медицинский персонал.

Родители были поражены, когда услышали первые слова от своего новорожденного. Врачи, присутствовавшие при рождении, подтвердили этот необычный факт.

Этот случай вызвал интерес в медицинском сообществе. Врачи планируют провести исследования, чтобы понять природу этого явления. Пока что точные причины, по которым малыш начал говорить так рано, остаются неизвестными.

Семья малыша, несмотря на изумление и волнение, счастлива и благодарна за это удивительное чудо. Они говорят, что это особенный момент в их жизни.

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