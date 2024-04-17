Врач-гастроэнтеролог Утюмова указала россиянам на самый полезный овощь

Наиболее полезный овощ — брокколи, так как в них содержится почти вся дневная норма витаминов С и К.

Врач-гастроэнтеролог медицинской компании «СберЗдоровье» Дарья Утюмова рассказала в беседе с «Газета.Ru» о самом полезном для организма овоще. По ее словам, таким овощем являются брокколи, так как в них содержится почти вся дневная норма витаминов С и К.

«Он также участвует в формировании устойчивости к стрессу, так как является антиоксидантом и регулятором синтеза медиаторов в организме. В связи с антиоксидантными свойствами витамин С также помогает работе нашей иммунной системы», — объяснила эксперт .

Кроме того, в брокколи содержится много клетчатки, поэтому она насыщает организм и улучшает работу желудочно-кишечного тракта. Также овощ является источником лютеина, который важен для здоровья глаз и капилляров.

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