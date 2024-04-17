Жители Новосибирска на уличную торговлю в Хилокском жилмассиве

Жители Новосибирска снова высказывают недовольство по поводу торговли в Хилокском микрорайоне.

По их словам, удалось убрать только часть незаконных торговых точек.

По словам местной жительницы, владелец павильонов подал жалобу на решение прокуратуры. Она отметила, что суд признал необходимость сноса торговых точек, и владелец подал апелляцию в попытке затянуть время. Однако, по мнению женщины, вердикт в его пользу маловероятен.

Ранее областная прокуратура сообщила о закрытии ярмарок в Хилокском жилмассиве. По результатам проверки, все незаконные торговые точки были закрыты, а павильоны мигрантов демонтированы.