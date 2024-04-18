Бизнесмены Новосибирской области подготовили 15 тонн гуманитарки для Сирии

Предприниматели Новосибирской области собрали для отправки в Сирию 15 тонн гуманитарного груза.

Для населения страны сибиряки подготовили продукты питания, в том числе и мясные, сладости, бытовую химию, товары личной гигиены, медикаменты.

Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области регулярно поддерживает жителей Сирии. Так, в ноябре 2021 года сотрудники специалисты ведомства участвовали в гуманитарной миссии для поддержки больниц и людей из провинции Хомс. А в марте 2023 года министерство совместно с бизнес-сообществом региона направляло гуманитарку в зону пострадавших от землетрясения районов Сирийской Арабской Республики.

Ранее мы рассказывали, что «Единая Россия» отправила одновременный гуманитарный конвой со всей страны в новые регионы.