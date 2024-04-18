Диетолог Кабанов рассказал о допустимом количестве выпитой газировки за день

По словам специалиста, за день безопасным количеством выпитой газировки считается всего один стакан.

Диетолог-консультант, заместитель директора Национального исследовательского центра «Здоровое питание» Алексей Кабанов рассказал в беседе с «Газета.Ru», сколько газировки можно пить без особо вреда для здоровья. По его словам, главная опасность таких напитков — в большом количестве сахара, поэтому в день можно пить не более одного стакана лимонада.

Медик подчеркнул, что точно нужно отказываться от сахара людям с лишним весом, преддиабетом, повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний и повышенным холестерином.

«Сахар можно заменить натуральными сахарозаменителями. Последнее время все больше говорят об инновационных сахарозаменителях, а именно о сладких белках. Они почти не калорийны, значительно слаще сахара и синтезированы из африканских растений», — посоветовал Кабанов.

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