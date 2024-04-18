Дорога от двух поселков до райцентра обвалилась в Новосибирской области

В Новосибирской области обвалилась дорога.

По данным портала Sibkray, в Колыванском районе Новосибирской области размыло участок дороги "Н-1101 – Орловский" на 7 км из-за талых вод.

В связи с чем глава района Евгений Артюхов взял ситуацию под личный контроль и организовал восстановление дороги.

На данный момент движение на участке возобновлено, однако специалисты продолжают отслеживать ситуацию на территории.

Напомним, что сейчас в Новосибирской области проводят круглосуточный мониторинг ситуации с паводком.