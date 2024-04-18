Две аварии с электросамокатами зарегистрировали в Новосибирске в апреле

В Новосибирске зафиксированы два ДТП с участием водителей электросамокатов с начала сезона кик-шеринга в этом году. Первые самокаты появились на улицах города 5 апреля.

По информации Госавтоинспекции, с наступлением благоприятных погодных условий уже произошли два дорожно-транспортных происшествия, в которых участвовали водители электросамокатов, пересекавшие проезжую часть через пешеходный переход.

Для предотвращения дальнейшего роста подобных случаев сотрудники ведомства начали проводить профилактические беседы с населением о правилах безопасности при использовании электросамокатов.

Особое внимание уделяется разъяснению того, где и как можно безопасно передвигаться на подобных устройствах.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске водитель иномарки спровоцировал тройное ДТП.