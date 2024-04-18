Эксперт по кибербезопасности раскрыл новый мошеннический способ обмана россиян

По словам специалиста, аферисты стали часто прибегать к помощи искусственного интеллекта.

Эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин рассказал в беседе с Pravda.Ru о новой схеме обмана россиян при помощи искусственного интеллекта.

«В первую очередь это звонки от родственников, то есть которые генерируют ваш голос и в принципе полноценный разговор. Если человек молодой, скажем так, прогрессивный, это замечает, то старшее поколение это не замечает», — объяснил специалист.

Курочкин отметил, что схемы обмана постоянно прогрессируют. Сейчас мошенники часто звонят и говорят «Здравствуйте, это ваш оператор связи, вам нужно перерегистрировать номер», фиксируют все данные, получают СМС, а СМС оказывается от банка с подтверждением платежа, предсторег он.

Напомним, в Новосибирске и области четверть жертв переводили мошенникам кредитные деньги.