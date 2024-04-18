Эксперты говорят о риске сноса зданий Военного городка в Новосибирске

18 апреля, в Международный день памятников и исторических мест, в Новосибирске прошел пикет.

Участники потребовали сохранения исторического наследия. Особое внимание уделяется Военному городку в Октябрьском районе, который может быть утрачен в ближайшее время. Об этом сообщает BFM-Новосибирск.

Эксперты отмечают, что Военный городок, включающий 31 здание, в том числе казармы, административные и служебные здания, имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Однако в марте 2023 года Сибирское территориальное управление имущественных отношений Минобороны выразило желание лишить этот объект охранного статуса. Судебный процесс, который длится уже год, привлекает архитекторов, историков и культурологов, оценивающих процедуру взятия зданий на охрану.

Эксперты предупреждают, что лишение охранного статуса будет непрецедентным решением, что может привести к ускоренному разрушению исторических зданий, построенных в 1910-1913 годах. Несмотря на усилия защитников наследия, ситуация остается напряженной, и состояние зданий Военного городка продолжает ухудшаться.

Ранее Сиб.фм сообщал, что с портретом новосибирца Михаила Немыткина выпустили марку.