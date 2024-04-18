Из Дубая в Новосибирск отменяются рейсы из-за мощного урагана

Рейсы Дубай-Новосибирск стали отменять из-за сильного наводнения.

Из-за мощных ливней и ураганов, которые обрушились на Объединенные Арабские Эмираты, массово стали отменять рейсы как из Новосибирска в Дубай, так и обратно.

По данным онлайн-табло на сайте аэропорта Толмачево, рейс авиакомпании S7, направлявшийся из Дубая в Новосибирск 18 апреля, временно задержали – назначенную посадку самолета на 21:15 перенесли на 13:50 по местному времени. Это также подтвердили и в пресс-центре новосибирского аэропорта корреспонденту Сиб.фм.

В том числе отменили и рейс FZ 964 из Толмачево в Дубае на сегодняшнюю дату — по расписанию он должен был вылететь в 05:20.

На 19 апреля вылет Новосибирск – Дубае назначен на 08:40, об отмене рейса пока нет информации.

«О задержке новых рейсов пока неизвестно, все зависит от ситуации, которая сейчас происходит в Дубае», — добавили в пресс-центре международного аэропорта Толмачево.

Ранее Сиб.фм публиковал кадры разгула стихии в Дубае.