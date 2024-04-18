Ключи от квартир в старейшем долгострое Новосибирска получили 100 семей

Долгожданные квартиры в доме, строившемся больше 30 лет, получили дольщики-новосибирцы.
Дом № 160 расположен на улице Ивлева в микрорайоне ОбьГЭС в Советском районе. Больше 100 семей дождались свое жилье.
Возведение здания стартовало еще в 1991 году — с задачами подрядчик не справился. Достроить многоквартирник удалось благодаря активным новосибирцам и региональному правительству.
«На завершение строительства дома направлены средства МИПов — почти 64 млн рублей, а также предоставлены субсидии на благоустройство придомовой территории», — прокомментировал заместитель министра строительства Новосибирской области Дмитрий Богомолов.
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