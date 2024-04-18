Межрегиональные круизы по Оби на теплоходе запустят в Новосибирске

Теплоход «Новосибирск» модернизируют и в 2025 году выпустят на круизные рейсы в соседние регионы по Оби.

Планируется, что водное судно будет возить в Караканский бор (село Завьялово в Новосибирске), ходить по маршрутам Новосибирск — Томск — Новосибирск и от Новосибирска до Камня-на-Оби в Алтайском крае и обратно.

Путевки на такие путешествия можно будет купить уже в этом году.

Теплоход «Новосибирск» — двухпалубный, работал на линии с 1980-х до 2015 года. Через годы службы судно потребовало модернизации, замены двигателей, ремонта салона и ходовых частей.

Ранее мы рассказывали, что в Новосибирской области круизный теплоход и три метеора начнут перевозить новосибирцев по Оби и Иртышу.