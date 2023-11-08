В Новосибирской области круизный теплоход и три метеора начнут перевозить новосибирцев по Оби и Иртышу

В следующем году в Новосибирской области по Оби и Иртышу начнут курсировать новые транспортные средства для перевозки жителей региона.

Руководитель администрации Обь-Иртышского бассейна Роман Чесноков заявил о запуске трехпалубного круизного теплохода под названием «Северная сказка» и трех новых судов «Метеор».

По словам Чеснокова, в 2023 году количество перевезенных пассажиров увеличилось на 5%, до 1,9 миллиона человек в Обь-Иртышском бассейне.

Ранее Сиб.фм сообщал, что школьники из Новосибирска выиграли 2 миллиона рублей на всероссийском конкурсе.