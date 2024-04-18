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общество

Многодетным семьям Новосибирска раздают пожарные извещатели

Фото: BFM-Новосибирск

В Новосибирске продолжается программа по повышению безопасности многодетных семей.

Мэрия города закупила 18 тысяч автономных дымовых пожарных извещателей для бесплатной установки в их домах. Эксперты подчеркивают эффективность этих устройств в предотвращении человеческих потерь при пожарах.

Установка извещателей производится по запросу в отделах ГО и ЧС районных и окружных администраций. Об этом сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами мэрии.

Эта программа уже действует с 2018 года и до сих пор обеспечила безопасность 7774 многодетным семьям, установив в общей сложности более 31 818 извещателей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске полиция и спецназ провели рейд по мигрантам.

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Игорь Кириченко
Журналист

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