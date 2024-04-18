В Новосибирске полиция и спецназ провели рейд по мигрантам

В ходе рейда в Новосибирске сотрудники полиции, совместно со спецназом Росгвардии, проверили соблюдение миграционного законодательства на стройплощадках Октябрьского района.

По информации пресс-службы регионального управления МВД, правоохранители выявили факты незаконной трудовой деятельности иностранных граждан и работодателей.

В ходе проверки были проверены документы у 53 иностранцев. В отношении одного из них составлен административный протокол за нарушение правил въезда и пребывания в России. Этот нарушитель был помещён в учреждение временного содержания в ожидании выдворения из страны.

Пресс-служба ГУ МВД уточнила, что проводится проверка по факту незаконного привлечения иностранных граждан к трудовой деятельности в России, что является административным правонарушением по статье 18.15 КоАП РФ.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в аэропорту Толмачево 49 мигрантов не выпустили из самолета.