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общество наука

Новосибирские ученые нашли кариес у древних сибиряков

Фото: Наука в Сибири / ВК

Учёные из Института археологии и этнографии СО РАН провели исследование археологической находки из Красноярского края.

Найденная нижняя челюсть древнего человека, предположительно датированная верхним палеолитом (40—12 тысяч лет назад), привлекла внимание исследователей.

Младший научный сотрудник ИАЭТ СО РАН, кандидат исторических наук Мария Кишкурно отметила наличие лунки от выпавшего зуба на челюсти. Это свидетельствует о заболевании, возможно вызванном кариесом или травмой. Прогрессирующий воспалительный процесс привёл к потере зуба и осложнениям в костной ткани.

Исследование также выявило стоматологические особенности, позволившие учёным сделать вывод о смешанном рационе древних сибиряков. Они предполагают, что скотоводство было основной хозяйственной деятельностью, а земледелие играло второстепенную роль. Изменения в рационе могли быть обусловлены климатическими факторами, уменьшением скота или даже нападениями других племён в период железного века.

Ранее Сиб.фм сообщал, что ученые из Новосибирска нашли в Черном море организм, который назвали в честь братьев Стругацких.

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Игорь Кириченко
Журналист

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