Новосибирские железнодорожники присоединились к Национальному дню донора в России

Более 70 сотрудников магистрали сдали кровь во время акции, организованной в здании делового центра Западно-Сибирской железной дороги в Новосибирске. «Единая неделя донорства» в ОАО «РЖД» приурочена к Национальному дню донора в России, который отмечается 20 апреля.

Перед донацией все участники прошли первичное анкетирование, сбор анамнеза и сдачу анализов.

Донорская кровь используется для помощи людям в самых разных ситуациях: во время сложных операций, родов, при тяжёлых травмах, лечении онкологических заболеваний. Стандартная доза цельной крови, которую сдаёт человек в рамках одной донации, составляет 450 мл.

По словам организаторов, в этом году железнодорожников, желающих сдать кровь, оказалось гораздо больше, чем предполагалось, поэтому подобные акции решили проводить раз в квартал. Следующая, уже двухдневная, сдача крови в деловом центре запланирована на июль.