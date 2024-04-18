Новосибирский «Глобус» покажет спектакли в Санкт-Петербурге

Новосибирские артисты представят свои постановки в ТЮЗе Санкт-Петербурга, затем будут ждать коллег на своей территории.

Города участвуют в программе «Большие гастроли». Этой весной объединением культурного пространства займутся новосибирский «Глобус» и Санкт-Петербургский театр юных зрителей имени Брянцева, сообщают в пресс-службе учреждения культуры.

С 24 по 27 апреля артисты «Глобуса» в Питере покажут спектакли «Варшавская мелодия», «Мальчики», «Спасите Леньку!» и «Доклад о медузах». С 17 по 20 мая на сцене театра «Глобус» актеры из города на Неве покажут «Собак», «Счастливого неудачника», «Отрочество» и «Лес».

Ранее мы рассказывали, что в Новосибирске запустят салют над оперным театром на День Победы.