Поправки в бюджет Новосибирской области обсудили депутаты регионального парламента

В Новосибирске прошло заседание комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Законодательного собрания области. Парламентарии говорили про изменения в бюджете региона на 2024 год и плановый 2025-й.

Одной из главных тем стали средства нереализованных концессий, по которым строятся семь поликлиник и шесть школ. Подрядчики не раз срывали срок, при этом регион обязан был платить по графику.

«Возьмем школы. Динамика стройки на разных объектах, судя по отчетам, которые к нам приходят ежеквартально, колеблется от 10 до 20 процентов по каждой школе. И так на протяжении девяти месяцев. Есть ли необходимость предусматривать финансирование на содержание школ, которых по понятным причинам, не будет?» — отметила зампредседателя Заксобрания Новосибирской области Ирина Диденко.

Концессии, скорее всего, расторгнут. Но в бюджете заложены на них деньги.

Также парламентарии обсудили сокращение финансирования проекта «Чистая вода». По ряду коммунальных объектов, строительство которых должно быть профинансировано в этом году, до сих пор не готова проектно-сметная документация — депутаты потребовали от МинЖКХ до конца недели подготовить все необходимое.

Заместитель председателя контрольно-счетной палаты Новосибирской области Павел Подковырин отчитался о работе ведомства в 2023 году. Выявлено 2912 нарушений в работе органов власти и бюджетных учреждений на 10,5 миллиарда рублей, половину устранили.

Ранее мы рассказывали, что в Новосибирске украли 50 млн рублей из бюджета города.