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Прокуратура Новосибирской области нашла более 700 нарушений в школьных столовых

Фото: Сиб.фм

В школьных столовых Новосибирской области прокуратура нашла более 700 нарушений.

Как сообщает РБК Новосибирск со ссылкой на начальника отдела областной прокуратуры по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних Инну Чумакову, сотрудники региональной прокуратуры проверили обеспечение питанием в школах области. Так, за 2023 год зафиксировали более 700 нарушений.

Так, часто используют деформированную посуду. Не соблюдают рецептуру и правила хранения продуктов. Также есть проблемы в ненадлежащем производственном контроле и отсутствии необходимых документов.

В 2023 году прокуратура направила 17 исков в суд и привлекла к административной ответственности 178 человек. Также ведомство внесло 211 представлений.

Напомним, что в Новосибирске концессии на строительство школ намерены расторгнуть.

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Нина Раневская
Журналист

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