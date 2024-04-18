В Новосибирске концессии на строительство школ намерены расторгнуть

Концессии на строительство школ в городе планируют расторгнуть.

Власти Новосибирской области рассматривают возможность расторжения действующих концессионных соглашений на строительство шести местных школ и семи поликлиник. Об этом сообщил первый заместитель председателя правительства Новосибирской области Владимир Знатков на заседании комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Заксобрания региона.

В том числе, по словам председателя комитета Федора Николаева, парламентарии ранее уже предлагали концессионерам пересмотреть условия соглашений для возможности возведения новых объектов.

Напомним, что в Новосибирске снова выдают разрешения на строительство.