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общество

В Новосибирске концессии на строительство школ намерены расторгнуть

Фото: Минобр Новосибирской области

Концессии на строительство школ в городе планируют расторгнуть.

Власти Новосибирской области рассматривают возможность расторжения действующих концессионных соглашений на строительство шести местных школ и семи поликлиник. Об этом сообщил первый заместитель председателя правительства Новосибирской области Владимир Знатков на заседании комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Заксобрания региона.

В том числе, по словам председателя комитета Федора Николаева, парламентарии ранее уже предлагали концессионерам пересмотреть условия соглашений для возможности возведения новых объектов.

Напомним, что в Новосибирске снова выдают разрешения на строительство.

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Валерия Митрохина
Журналист

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