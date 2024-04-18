Скандальный актёр из Новосибирска Никита Кологривый назвал телеведущего Александра Гордона «чёртом»

«Чертом по жизни» назвал новосибирский актер Никита Кологривый телеведущего Александра Гордона.

Во время записи программы «Закрытый показ» телеведущий Александр Гордон предложил новосибирскому актеру кратко описать сюжет фильма, который они обсуждали, но вместо этого между ними возникла ссора.

В результате Никита громко заявил, что может закончить шоу всего тремя словами, на что Гордон попросил Кологривова соблюдать регламент программы.

Возмущенный новосибирский актер решил покинуть студию после замечания телеведущего.

После инцидента агент Никиты Кологривогого прокомментировала прогремевшую новость в СМИ и сообщила, что конфликт возник давно и о нем уже забыли.

Однако в интервью Лауры Джугелии, которое вышло совсем недавно, Никита решил вспомнить этот инцидент и сказал, что шоу Гордона ему не понравилось, а про самого ведущего отметил: «просто чёрт по жизни».

Кологривый также добавил, что не сожалеет о случившемся конфликте между ними.

Напомним, что новосибирский актер Кологривый прокомментировал дебош в ресторане.