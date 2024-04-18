Российские военнослужащие продолжают выполнять поставленные на специальной военной операции задачи.

На Купянском направлении войска «Запада» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Загоруйковка и Стельмаховка. Россияне отразили четыре контратаки в районах населенных пунктов Червоная Диброва, Торское и Терны. Потери противника составили до 70 военнослужащих, три автомобиля, гаубица, две станции радиоэлектронной разведки и станция радиоэлектронной борьбы.

На Донецком направлении Южная группировка войск улучшила положение по переднему краю и поразила врага в районах населенных пунктов Орехово-Василевка, Благодатное, Богдановка, Андреевка и Курдюмовка. Были отажены три контратаки бригад ВСУ в районах населенных пунктов Выемка и Красногоровка. Противник лишился до 480 военнослужащих, танка, боевой машины, 20 авто, двух гаубиц, станции радиоэлектронной борьбы.

На Авдеевском направлении войска «Центр» улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям противника в районах населенных пунктов Новгородское, Нетайлово и Карловка. Бойцы РФ отразили восемь контратак в районах населенных пунктов Ленинское, Новокалиново, Первомайское, Уманское и Бердычи. Украина потеряла до 330 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубицу.

На Южно-Донецком направлении подразделения «Восток» улучшили положение по переднему краю, поразили врага в районах населенных пунктов Водяное и Макаровка. Потери противника здесь составили до 80 боевиков, уничтожены танк, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка и гаубица.

На Херсонском направлении бойцы «Днепра» атаковали украинцев в районах населенных пунктов Казацкое, Берислав и Николаевка. Уничтожены 35 военнослужащих ВСУ, пять автомобилей и гаубица.

Итоги предыдущих суток — в нашей отдельной статье.