Убившего 15 лет назад новосибирца мигранта нашли в Алтайском крае

В Новосибирск привезли уроженца Республики Узбекистан, который 15 лет скрывался от правосудия после убийства.

В мае 2007 года в одной из квартир в Первомайском районе Новосибирска был обнаружен житель региона с ножевыми ранениями, от которых он через некоторое вреся скончался в больнице.

Подозреваемый сбежал и был объявлен в федеральный розыск, предварительное следствие по уголовному делу было приостановлено.

В феврале этого года следователям сообщили о пересечении границы разыскиваемым лицом в Алтайском крае. Производство по уголовному делу возобновили.

Фигуранта доставили в Новосибирск. Ему предъявили обвинение и заключили под стражу.

Ранее мы рассказывали, что в Новосибирске осудят мужчину, который убил и ограбил человека 25 лет назад.