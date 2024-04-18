В этом году в Новосибирске здание музея Кондратюка введут в эксплуатацию

В Новосибирске сообщили, что к концу 2024 года планируется завершить реконструкцию музея им. Ю.В. Кондратюка.

Директор Музея Новосибирска Елена Щукина на пресс-конференции с журналистами подчеркнула, что новое здание уже построено. В настоящее время ведутся работы по отделке и подготовке к созданию музейных экспозиций. Реконструкция осуществляется по федеральной программе «Культура», и в соответствии с ней здание должно быть готово к эксплуатации к концу указанного года.

Отдельное внимание привлекло заявление главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина о поручении областному следственному комитету провести расследование по поводу сноса здания. Это решение было принято после обращения жительницы Новосибирска, которая утверждает, что здание снесли в прошлом году под предлогом реконструкции.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске к 1 мая планируют привести в порядок территорию города.