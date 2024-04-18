В Новосибирске к 1 мая планируют привести в порядок территорию города

Сегодня, 18 апреля, в Ленинском районе Новосибирска прошла комплексная уборка на улицах Котовского и Ватутина.

Рабочие группы выполняли ручную уборку и сбор мусора, осуществляли санитарную обрезку веток, убирали грязь с тротуаров и дорожных лотков, а также мыли остановки общественного транспорта. После завершения этих работ дороги были подготовлены для мойки специализированным автомобилем.

Мастер участка Владимир Трунов отметил, что главная сложность на оживленных улицах состоит в припаркованных автомобилях, которые мешают проходу техники уборки.

В настоящее время основной задачей является поэтапное удаление крошки с тротуаров и дорожных лотков, оставшихся после зимы. На некоторые участки магистралей, где интенсивное движение круглосуточное, приходится выезжать несколько раз для полной очистки от грязи и мусора. С начала 2024 года ответственность за уборку дорог всех категорий в Ленинском районе возложена на администрацию и осуществляется силами МКУ «Ленинское» и «ДЭУ № 3».

Юрий Овчаренко, первый заместитель главы администрации, отметил, что объединение учреждений позволит комплексно подходить к уборке улиц, включая уборку дорожного полотна, газонов, мойку остановок и дорожных знаков, а также оперативный вывоз мусора. Каждую субботу проводятся контрольные объезды, в ходе которых проверяется санитарное состояние микрорайонов, а также выполняемые работы.

План до 1 мая — привести территорию в порядок, а затем ежедневно поддерживать чистоту района. Администрация имеет в распоряжении восемь десятков различных машин для уборки, однако также планирует их обновление и закупку новой техники.

Ранее Сиб.фм сообщал, что эксперты говорят о риске сноса зданий Военного городка в Новосибирске.