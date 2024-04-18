В Новосибирске Бастрыкин поручил возбудить дело из-за квартиры для сироты-инвалида

Сироте и инвалиду из Новосибирской области предоставили ужасные условия для жизни.
По данным пресс-службы следственного комитета, глава СК Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за состояния квартиры для сироты-инвалида из Каргата Новосибирской области.
По предварительным данным, сироте с инвалидностью предоставили квартиру, в которой невозможно жить из-за ужасных условий в ней.
Сейчас следственный комитет начал проверку по данному делу.
Напомним, что глава СК проверит дело о смерти 70-летней пенсионерки в новосибирской больнице.