В Новосибирске девушка продает коллекцию валют Королевства Камбоджи, Кубы и США за 1 млн руб

Жительница Новосибирска Мария Морозова выставила на продажу валюту семи стран мира.

На одном из сайтов объявлений 25-летняя жительница Новосибирска Мария Морозова опубликовала сообщение о продаже массового количества купюр. Девушка заявляет, что она посетила множество стран мира и теперь решила реализовать валюту, которую ранее собирала в качестве сувенира из многих стран.

«Все банкноты подлинные. В копилке сотни купюр номиналом если перевести на российские рубли около 1 млн. Валюта из семи стран мира – США (доллар), Куба (песо и куки), Турция (лира), Королевство Камбоджа (рупий), Египет (фунт), Таиланд (бад), Китай (юань)», — заявила Сиб.фм Мария Морозова.

По словам девушке, в её коллекции сотни банкнот. Продает она их за 1 млн рублей. При этом на фото представлено всего несколько купюр.

Напомним, что новосибирец продает два подлинных автографа Байдена за 190 тысяч рублей