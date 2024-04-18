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общество

В Новосибирске назвали дату авиашоу-2024 в Мочище

Фото: правительство Новосибирской области

В прошлом году для зрителей выступили пилотажные группы «Русь» и «Барсы».

Масштабный авиационный праздник в Новосибирске запланирован на 31 июля. Об этом сообщила замминистра экономического развития Новосибирской области Анна Павлова на пресс-конференции.

Организаторы держат программу фестиваля в секрете.

В прошлом году в шоу приняли участие 400 участников и 80 самолетов. Среди участников были представители авиации ВКС России, частные воздушные суда, пилоты ФГУП «СибНИА им. С. А. Чаплыгина», компании «Геликоптер» из Новосибирска и Омской федерации сверхлегкой авиации. Новосибирцы могли насладиться показательными выступлениями, прыжками парашютистов и пролетом воздушных шаров. Фестиваль завершился большим концертом.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Октябрьском районе Новосибирска берег озера Собачье превратили в кладбище.

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Игорь Кириченко
Журналист

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