В Новосибирске ожидается вторая волна паводка

Во период второй волны паводка в Новосибирской области могут подтопить дачи.

На совещании на ГЭС Новосибирска начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов рассказал о том, что в регионе ожидается вторая волна паводков.

“Во второй волне ожидается высокий объем притока воды в Новосибирское водохранилище. При неблагоприятном сценарии объем сбросов будет увеличен”, – сообщил Виктор Орлов.

По его словам, в зоне подтопления во время второй волны паводка, могут вновь находиться дачные участки.

Ранее Сиб.фм рассказывал о том, что круглосуточный мониторинг ситуации с паводком производят в Новосибирской области.