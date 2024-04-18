В Новосибирске ожидается вторая волна паводка

Во период второй волны паводка в Новосибирской области могут подтопить дачи.
На совещании на ГЭС Новосибирска начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов рассказал о том, что в регионе ожидается вторая волна паводков.
“Во второй волне ожидается высокий объем притока воды в Новосибирское водохранилище. При неблагоприятном сценарии объем сбросов будет увеличен”, – сообщил Виктор Орлов.
По его словам, в зоне подтопления во время второй волны паводка, могут вновь находиться дачные участки.
Ранее Сиб.фм рассказывал о том, что круглосуточный мониторинг ситуации с паводком производят в Новосибирской области.