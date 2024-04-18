В Новосибирске поднимут штрафы за нарушение противопожарной безопасности

Власти Новосибирска объявили о значительном увеличении штрафов за нарушение правил пожарной безопасности в период повышенной пожарной опасности.

По информации пресс-центра мэрии, особый противопожарный режим будет действовать до 13 мая.

Штрафы вырастут в два раза для всех категорий нарушителей — граждан, должностных лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Например, штраф для граждан увеличится до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — до 60 тысяч рублей, а для юридических лиц — до 800 тысяч рублей. Размер штрафа для индивидуальных предпринимателей вырастет на треть до 80 тысяч рублей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области вводят новые тарифы на электроэнергию.