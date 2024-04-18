В Новосибирской области вводят новые тарифы на электроэнергию

С 1 июля 2024 года жители Новосибирской области будут платить за электроэнергию по новому дифференцированному тарифу. Об этом сообщила заместитель главы Департамента по тарифам Новосибирской области Елена Марунченко.

Новый тарифный план вводит три категории оплаты в зависимости от объёма потребления электроэнергии:

1. Для потребления до 10 980 кВтч/месяц установлен базовый тариф в размере 3,66 рубля за кВтч.

2. Для потребления свыше 10 980 и до 14 640 кВтч/месяц тариф составит 5,39 рубля за кВтч.

3. При потреблении свыше 14 640 кВтч/месяц применяется тариф в размере 7,11 рубля за кВтч.

По данным Департамента по тарифам, среднее потребление электроэнергии на один лицевой счёт составляет 199 кВтч в месяц. Из общего числа потребителей лишь 69 человек попадают в третью категорию с самым высоким тарифом, потребляя более 14 640 кВтч/месяц.

Марунченко подчеркивает, что высокое потребление электроэнергии может свидетельствовать о неэффективном использовании ресурсов в бытовом хозяйстве или о коммерческой деятельности.

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