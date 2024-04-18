«Мама меня убьёт»: новосибирца обвинили в нападении на приставов при изъятии 10-летней дочери

Новыми подробностями обросла история с изъятием ребёнка в Новосибирске: плачущую 10-летнюю девочку трое приставов забирали у родного отца. Теперь представители ФССП заявили, что мужчина оказывал сопротивление.

В начале апреля этого года Сиб.фм рассказывал историю о том, как бывшие жители Новосибирска переехали в Москву, развелись, а потом началась делёжка ребёнка. Отец Игорь помогал дочери, выплачивал алименты. Своё настоящее имя он не скрывает, а вот его бывшая, которая не раз устраивала скандалы, наоборот. Даже пригрозила журналистам.

В ноябре 2023 года Игорь с ребёнком приехал из Москвы к родителям в Новосибирск из-за болезни мамы. Как только об этом узнала бывшая супруга, она тут же предприняла меры.

«Я не хотел судиться, но бывшая жена сама подала иск в Новосибирск, в Дзержинский районный суд. Она вдруг вспомнила про ребёнка и ей не понравилось, что я увёз дочь без её разрешения, — рассказывал Сиб.фм Игорь Г.

– Первое заседание прошло 5 февраля, у дочки как раз день рождения в этот день. В ту дату, естественно, ничего не было решено. Следующее заседание было назначено на 12 марта. Ребёнку задавали вопросы, пытались сбить с толку, но дочь заявила, что хочет жить со мной, уезжать она не желает».

10-летняя девочка аргументированно заявила, что ехать в Москву к маме не хочет, а любит папу. Это показала психологическая экспертиза, которую проводил педагог. Тем не менее, в середине марта в квартиру Игоря приехали трое крепких приставов, которые помогали вытаскивать ребёнка, несмотря на то, что девочка кричала: "мне больно", "она убьёт меня морально!"

Мать девочки Ольга* увезла ребёнка в Москву. Попытка связаться с ней закончились тем, что она начала стращать, угрожая тем, что она – журналист, а после выхода материала устроит скандал.

«Был судебный процесс, есть исполнительный лист, всё законно. А то, что он говорит, не соответствует действительности», — заявила тогда мать.

– А что не соответствует действительности?

– Всё, что вы говорите... Я не буду комментировать, но если вы выпустите материал – я обращусь в суд.

Кроме того, Ольга* ещё раз перезвонила корреспонденту Сиб.фм и продолжила оскорблять бывшего мужа, называя его комментарии «непонятными», и высказывала возмущение потому, что он посмел предать эту истории огласке.

Всё, что оставалось Игорю ждать следующего заседания, которое назначено на май. Несмотря на то, что герой этой публикации весь процесс изъятия ребёнка с криками и плачем снял на видео, в начале апреля он был сильно удивлён, узнав о новом административном деле.

Один из приставов, который помогал изъять плачущую девочку, неожиданно заявил, что отец препятствовал сотруднику отдела силовой поддержки исполнять решение суда.

«Находившийся в квартире отец всячески препятствовал передаче ребёнка, удерживал его, не давал матери забрать дочь, — заявил пристав в своём заявлении на имя руководителя отделения службы по Дзержинскому району (оно есть в распоряжении редакции). – Его неоднократно предупреждали, что за оказание противодействия к нему будет применена физическая сила. На это Игорь Г. не реагировал, пытался сорвать исполнительные действия, всячески затягивал время. Нами было принято решение о применении к нему физической силы путём сопровождения его за руки в другую комнату. После этого на мужчину был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьёй 17.8 КоАП РФ».

Сегодня, 18 апреля, это административное дело начали рассматривать в мировом суде Дзержинского района. Однако юрист, представляющий интересы отца, ходатайствовал о допросе свидетелей.

«Заседание отложили, так как я заявила о вызове свидетелей, то есть всех участников этого мероприятия: приставов, опеку,

- сообщила Сиб.фм Марина Шевченко. – Приставы применили физическую силу, что незаконно, поскольку оснований для применения физической силы не было. А они составили этот протокол по совершению административного правонарушения. В протоколе просто указали, что противодействовал и всё. Как – не указывают. Но при этом прилагают рапорты двух сотрудников, плюс объяснения свидетелей: представителя опеки и соседки».

Как отмечает юрист, этот протокол при Игоре не составлялся, никто его для подписания ему не предъявлял и по почте он тоже не отправлялся.

Если в мировом суде будет доказана фиктивность этого протокола, то ответственность может грозить самим приставам. Сиб.фм будет следить за развитием событий...

*Имя героини изменено по её просьбе